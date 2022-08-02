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Экономист Михаил Беляев: расчеты в нацвалюте с Россией позволят Камбодже войти в ЕАЭС

Экономист Михаил Беляев: расчеты в нацвалюте с Россией позволят Камбодже войти в ЕАЭС

globallookpress.com / Guenter Fischer / imageBROKER.com Россия и Камбоджа смогут перейти на национальные валюты во взаиморасчетах, если наладят биржевую торговлю, считает главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.

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