Мошенники придумали новый способ взлома аккаунтов в Telegram

Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов россиян в мессенджере Telegram, рассказал руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в беседе с «Лентой.
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