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Царьград

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Сергей Собянин приглашает москвичей улучшить спортивную жизнь столицы

Сергей Собянин приглашает москвичей улучшить спортивную жизнь столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал проект на платформе "Город идей", где москвичи смогут предложить свои идеи по улучшению спортивных объектов и форматов мероприятий.

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