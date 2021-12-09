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Бывший вице-губернатор Петербурга подал в суд на S7 Airlines

Игорь Метельский намерен взыскать компенсацию с авиаперевозчика после перелета в эконом-классе. Вечером 9 декабря появилась информация, что бывший вице-губернатор Северной столицы Игорь Метельский подал в суд на авиакомпанию «Сибирь» (S7 Airlines).

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