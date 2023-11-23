Однопользовательская ролевая игра от первого лица The Golden Horde теперь будет ра...

Однопользовательская ролевая игра от первого лица The Golden Horde теперь будет работать на Unreal Engine 5Компания Doomers Entertainment только что сообщила, что ее новая игра The Golden Horde будет работать на движке Unreal Engine 5.
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