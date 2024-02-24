Постпред КНР при ООН: международные отношения не должны быть монополизированы

Международные отношения не должны монополизироваться лишь несколькими странами. Об этом заявил постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине, передает ТАСС.
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