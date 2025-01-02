Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не надо оправдывать порок

А   давайте  во  время    так  называемых  новогодних   каникул (слишком   длинные  они  у  нас,  но   это  уже  другой  вопрос)   поначалу  поговорим  о  чём-то  таком полегче  -  например,  о  порносайтах)))Итак, на "Итогах  года" журналистка  с  телеканала  "Спас"   спросила  у  Президента,  не  пора ограничить  работу    порносайтов.

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