Не надо оправдывать порок

А давайте во время так называемых новогодних каникул (слишком длинные они у нас, но это уже другой вопрос) поначалу поговорим о чём-то таком полегче - например, о порносайтах)))Итак, на "Итогах года" журналистка с телеканала "Спас" спросила у Президента, не пора ограничить работу порносайтов.