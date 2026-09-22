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Деньги спасают детские клетки: как финансовая помощь мамам замедляет биологическое старение малышей

Что если мы скажем вам, что небольшая денежная помощь может не только облегчить жизнь малоимущим мамам, но и сделать их детей биологически моложе? Учёные из Германии и США провели масштабное исследование, которое подтвердило: финансовая поддержка действительно влияет на клеточный уровень организма ребёнка.

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