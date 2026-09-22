Деньги спасают детские клетки: как финансовая помощь мамам замедляет биологическое старение малышей

Что если мы скажем вам, что небольшая денежная помощь может не только облегчить жизнь малоимущим мамам, но и сделать их детей биологически моложе? Учёные из Германии и США провели масштабное исследование, которое подтвердило: финансовая поддержка действительно влияет на клеточный уровень организма ребёнка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ирина Шихман и Ел...
- ВД Антициклон принес...
- Противопехотные м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым