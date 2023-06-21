Суд запретил петербургскому театру использовать в своём мюзикле песню группы «Кино»

Композицию использовали в спектакле несмотря на отказ правообладателя. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил использовать композицию группы «Кино» в мюзикле «Алмазная колесница», который показывают в театре ЛДМ «Новая сцена», пишет «ДП».