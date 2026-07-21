Лавров прибыл на Филиппины для участия во встречах с АСЕАН

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Манилу 21 июля для участия в совещании АСЕАН. Представители России обсудят ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и проведут двусторонние встречи на полях мероприятия.
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