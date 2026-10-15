Летом этого года дочь Любови Успенской разорвала помолвку с Артемом Москвиным, студентом МГУ. Певица поддержала ее в это трудное время, разделив эмоциональные моменты в социальных сетях, обещая быть ангелом-хранителем для Татьяны.