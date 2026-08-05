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«Что за мощный мужчина рядом?»: как изменился Алексей Чумаков и почему их брак с Юлией Ковальчук постоянно критикуют в Сети

«Что за мощный мужчина рядом?»: как изменился Алексей Чумаков и почему их брак с Юлией Ковальчук постоянно критикуют в Сети

В июле 2026 года Юлия Ковальчук поделилась кадрами из семейного отпуска в Испании. На снимке певица позирует в купальнике, а рядом стоит её муж Алексей Чумаков, удививший подписчиков подтянутой фигурой.

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