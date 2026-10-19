Назначение Затулина вызвало скандал, почему защитник прав мигрантов вновь получил особую роль в Госдуме Юлия Скворцова13 октября 2026 года Государственная дума вновь избрала Константина Затулина специальным представителем по вопросам миграции и гражданства.
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Какое гипер наплевательское отношение к мнению народа!
Раз фальшивые депутаты идут против народа ... Видимо народ вправе объявить эту мразь ВНЕ ЗАКОНА? И я сейчас не про мигрофилла. Ждём список ДЕПУТАТОВ что остались с народом и проголосовали против Затулло? Всех 12 ЧЕЛОВЕК. Кто это? Кто НАШИ представители? А нет их. Их просто не было на заседании ... Все 100% против жителей нашей страны. Бинго.
Единую Россию разогнать к чертовой матери. Этих тварей интересуют только деньги. Миллиардер володин - совсем зажрался. Гнать его из Думы.