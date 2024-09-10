Ван И будет присутствовать на 14-й встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности

Пекин, 9 сентября /Синьхуа/ -- По приглашению секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И будет по сложившейся практике присутствовать на 14-й встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, которая будет проходить с 11 по 12 сентября в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в понедельник.