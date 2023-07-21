Когда закончится СВО на Украине: предсказания Ванги и Глобы, наступит ли мир в 2023, что ждет Россию и Украину в будущем? Новости на 21.07.23

Когда закончится СВО на Украине: наступит ли мир в 2023 году, что ждет Россию и Украину в будущем? Предсказания Ванги и Глобы Россия побеждает или проигрывает в спецоперации на Украине в марте 2023? Что на данный момент известно о положении ВС РФ на Донбассе? Какие прогнозы по поводу окончания СВО делают эксперты? Эксперты и люди со сверх способностями в разное… Когда закончится СВО на Украине: предсказания Ванги и Глобы, наступит ли мир в 2023, что ждет Россию и Украину в будущем? Новости на 21.