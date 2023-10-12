Германия желает получить еще больше мигрантов

Германии необходимо увеличить число иммигрантов, чтобы исправить ситуацию с сокращением экономики. Такое заявление в интервью британской газете The Financial Times сделал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
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