Что такое пищевой шум, как его победить и больше не переедать Алёна ЮрьеваСовременный ритм жизни, повсеместная реклама еды и доступность всевозможных продуктов сформировали новую проблему — так называемый «пищевой шум».
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