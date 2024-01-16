Мадуро заявил о срыве попыток госпереворота в Венесуэле в 2023 году

В 2023 году удалось предотвратить четыре заговора, целью которых было свержение власти в Венесуэле. Были также сорваны попытки убийства главы государства, министра обороны и других высокопоставленных лидеров страны.
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