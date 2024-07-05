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Новости экономики России

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Хаос и паника снова возвращаются на рынок

Хаос и паника снова возвращаются на рынок

Всех приветствую! Крепкий рубль губителен для экономики. Прошли санкции на НКЦ — убили доллар. Решили его заменить юанем, но и тут большие вопросы — многие китайские банки не готовы работать с российскими из-за опасения санкций против них.

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