🇷🇺Момент прилета русского FPV-дрона на оптоволокне вблизи с движущимся автомобилем с укробоевиками💥 В этот раз им удалось остаться в живых☠️ #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #СВО.