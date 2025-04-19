🇷🇺Момент прилета русского FPV-дрона на оптоволокне вблизи с движущимся автомобилем с укробоевиками💥 В этот раз им удалось остаться в живых☠️ #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #СВО.
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🇷🇺Момент прилета русского FPV-дрона на оптоволокне вблизи с движущимся автомобилем с укробоевиками💥 В этот раз им удалось остаться в живых☠️ #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #СВО.
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