«Если вы фанат ROTT, дайте им свои деньги»: в российском Steam вышла Rise of the Triad: Ludicrous Edition и продаётся со скидкойКак и было обещано, 31 июля состоялся релиз шутера Rise of the Triad: Ludicrous Edition — ремастера культовой Rise of the Triad образца 1995 года.