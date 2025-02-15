Стало известно о тайном плане стран Европы по отправке войск на Украину

AP: Великобритания и Франция планируют отправку войск на Украину Ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для «помощи в обеспечении выполнения» будущего мирного соглашения с Россией.
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