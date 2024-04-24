Концерт Адыгской культуры в ЦНК Сочи 🗓 29 апреля, 17:00 📍 Победы, 28 📍 Вход свободный 🙋 Интересный Сочи.
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Концерт Адыгской культуры в ЦНК Сочи 🗓 29 апреля, 17:00 📍 Победы, 28 📍 Вход свободный 🙋 Интересный Сочи.