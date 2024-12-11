Секрет у всех один: как звезды худеют перед новогодними корпоративами

Звезды шоу-бизнеса начали предновогоднюю борьбу с лишним весом. Правда, что Владимир Пресняков не ест ничего, кроме гречки? Какую мотивацию придумала для себя Наталья Подольская? Почему пришлось голодать певцу Natan? И на какие жертвы ради стройной фигуры отважилась Лариса Долина? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».