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Секрет у всех один: как звезды худеют перед новогодними корпоративами

Секрет у всех один: как звезды худеют перед новогодними корпоративами

Звезды шоу-бизнеса начали предновогоднюю борьбу с лишним весом. Правда, что Владимир Пресняков не ест ничего, кроме гречки? Какую мотивацию придумала для себя Наталья Подольская? Почему пришлось голодать певцу Natan? И на какие жертвы ради стройной фигуры отважилась Лариса Долина? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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