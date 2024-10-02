С приметами на Трофимов день (это сегодня) все просто. ☝️ Считается, что 2 октября – время счастья, и очень легко найти что-то действительно свое.
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С приметами на Трофимов день (это сегодня) все просто. ☝️ Считается, что 2 октября – время счастья, и очень легко найти что-то действительно свое.