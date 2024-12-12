Еще один дом в ЖК «Южная Битца» поставили на кадастр

Дом на 780 квартир поставили на кадастровый учет в жилом комплексе «Южная Битца» в Ленинском округе. Там обустроили подземный паркинг на 309 машин Как рассказали в региональном Минжилполитики, постановка на кадастровый учет даст возможность дольщикам оформить права собственности, записаться детей в сады и школы, прикрепиться к поликлинике и совершать юридические процедуры.