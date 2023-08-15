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Неймар: «Аль-Хилаль» – лучший клуб Азии. Я принял правильное решение в подходящее время»

Неймар: «Аль-Хилаль» – лучший клуб Азии. Я принял правильное решение в подходящее время»

«Хочу написать новую историю. В лиге Саудовской Аравии потрясающая энергия и умелые игроки, она сейчас быстро растет, и я верю в то, что она востребованная.

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