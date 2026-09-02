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Царьград

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Турпоток в Карачаево-Черкесию вырос на 6,4% летом 2026 года

Турпоток в Карачаево-Черкесию вырос на 6,4% летом 2026 года

Летом 2026 года Карачаево-Черкесию посетили 583 тыс. туристов, что на 6,4% больше, чем в 2025 году. Популярность региона растет благодаря живописным маршрутам и активному отдыху.

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