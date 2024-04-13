Привычки, которые больно бьют по самооценке

Привычки человека могут быть как результатом его убеждений, так и их источником. Иногда наши поступки строятся на имеющейся базе взглядов, представлений и мировоззрения, а порой напротив могут формировать всё вышеперечисленное.
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