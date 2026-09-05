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Регионы России

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Минобороны РФ сообщило о сбитии 53 украинских беспилотников над российскими регионами

Минобороны РФ сообщило о сбитии 53 украинских беспилотников над российскими регионами

Минобороны Российской Федерации 5 сентября объявило о перехвате и уничтожении 53 беспилотных летательных аппаратов украинского производства в ночное время с пятницы на субботу.

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