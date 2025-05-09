Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 743 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин
    Правильно... не фиг русским детям умными быть, пусть будут безголосыми быдламиНам такие демонст...
  • Vladimir Lioubimcev
    УВЫ!!!!Нам такие демонст...
  • Анатолий Страшко
    Варлам, окстись! Призыв к топору. Придут, заметут! Кстати , не весеннее.......настроение?Нам такие демонст...

«Путин – военный преступник», «Россия обнаглела» - министр финансов и вице-президент США резко набросились на Кремль

«Путин – военный преступник», «Россия обнаглела» - министр финансов и вице-президент США резко набросились на Кремль

Пока Россия в одностороннем порядке начинает трехдневное перемирие к Дню Победы, американские политики пытаются навешать на нее всех собак.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В С
Пендосрандия не меняется.
Ответить
1 час.
Светлана Арт
Пошла эта америка в жопу! Нечего ваще с ними разговаривать) да и не о чем!
Ответить
1 час.
Балу -
А кто-то ожидал от пиндосов чего-то иного?...
Ответить
1 час.
наверх