«Путин – военный преступник», «Россия обнаглела» - министр финансов и вице-президент США резко набросились на Кремль

Пока Россия в одностороннем порядке начинает трехдневное перемирие к Дню Победы, американские политики пытаются навешать на нее всех собак.
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