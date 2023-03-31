Стало известно, сколько мэрия готова истратить на лыжню «Фонтаны»

На совещании активисты Петрозаводска подняли много «неудобных» тем Совещание, которое состоялось в петрозаводской администрации 29 апреля, вновь показало, что муниципальная власть карельской столицы не очень доверяет городской общественности.
На совещании активисты Петрозаводска подняли много «неудобных» тем Совещание, которое состоялось в петрозаводской администрации 29 апреля, вновь показало, что муниципальная власть карельской столицы не очень доверяет городской общественности.
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