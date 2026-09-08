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Динамика цены XRP сигнализирует о потенциальных прорывах и возможностях

Динамика цены XRP сигнализирует о потенциальных прорывах и возможностях

XRP в настоящее время торгуется около отметки $1,40, поскольку преодолевает ключевые технические уровни, которые выделяются как краткосрочными, так и долгосрочными направленными тенденциями.

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