Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Тестостерона почти нет»: юморист Морозов признался в проблемах с женщинами

«Тестостерона почти нет»: юморист Морозов признался в проблемах с женщинами

Юморист Александр Морозов признался, что ему сложно найти женщину. В беседе с наркологом Василием Шуровым для YouTube канала специалиста он рассказал, что после отказа от алкоголя и наркотиков стал очень капризным и избирательным.

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