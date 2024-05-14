Путин переназначил Пескова на должность своего пресс-секретаря

Президент России Владимир Путин переназначил Дмитрия Пескова на должность своего пресс-секретаря. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства подписал этот и другие указы о назначении в руководстве администрации президента.
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