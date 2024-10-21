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Царьград

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Shot: на месте крушения самолета в Судане найдены документы граждан России

Shot: на месте крушения самолета в Судане найдены документы граждан России

Документы двоих граждан России обнаружены на месте крушения самолета в Судане.На месте крушения самолета Ил-76 в Судане обнаружены документы двоих граждан России, сообщил Telegram-канал Shot.

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