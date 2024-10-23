Профитроли

Эта история началась во Франции в XIX веке. Искусные шеф-повара того времени экспериментировали с недавно появившимся рецептом заварного теста.
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Эта история началась во Франции в XIX веке. Искусные шеф-повара того времени экспериментировали с недавно появившимся рецептом заварного теста.
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