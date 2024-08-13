СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ Все-таки у меня начинается формироваться мысль о создании ПРАВОСЛАВНОЙ ИНКВИЗИЦИИ для наших «военных» блогеров бесов….
Православная инквизиция для бесов
Комментарии
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Нина Попова
Чтобы не было паники, нужно организовать нормальную эвакуацию, а не "спасайся сам, как сможешь". Бывшеукраинцев вообще не смотрю и не читаю. А вот тем военкорам, которые в гуще событий, верю. И благодаря военкорам вовремя началась организованная эвакуация из Беловского района. А из-за успокоительной инфы погибло много мирных жителей.
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7 час.
Сергей Кептицин
Шахтер из Донбасса Алексей Стаханов, между прочим, не хохол. И не еврей.
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6 час.
Алексей Горшков
Насчёт нынешних военблогеров мнение моё особое! Мне они видятся какими-то самозванцами - типа "экспертов" в различных ток- шоу: какое образование, подготовка и специализация - решительно непонятно, зато - "академик всех наук" и "специалист по всем вопросам"! По-моему - НАСТОЯЩИЙ военкор - АТТЕСТОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВОМ представитель какого-то ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕ органа - как, например во время Великой Отечественной войны представитель официального органа НКО - газеты "Красная Звезда" - ПОДПОЛКОВНИК Симонов!
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6 час.
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