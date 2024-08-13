Медвежий угол
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Медвежий угол

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Православная инквизиция для бесов

Православная инквизиция для бесов

СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ Все-таки у меня начинается формироваться мысль о создании ПРАВОСЛАВНОЙ ИНКВИЗИЦИИ для наших «военных» блогеров бесов….

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Комментарии
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Нина Попова
Чтобы не было паники, нужно организовать нормальную эвакуацию, а не &quot;спасайся сам, как сможешь&quot;. Бывшеукраинцев вообще не смотрю и не читаю. А вот тем военкорам, которые в гуще событий, верю. И благодаря военкорам вовремя началась организованная эвакуация из Беловского района. А из-за успокоительной инфы погибло много мирных жителей.
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7 час.
Сергей Кептицин
Шахтер из Донбасса Алексей Стаханов, между прочим, не хохол. И не еврей.
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6 час.
Алексей Горшков
Насчёт нынешних военблогеров мнение моё особое! Мне они видятся какими-то самозванцами - типа &quot;экспертов&quot; в различных ток- шоу: какое образование, подготовка и специализация - решительно непонятно, зато - &quot;академик всех наук&quot; и &quot;специалист по всем вопросам&quot;! По-моему - НАСТОЯЩИЙ военкор - АТТЕСТОВАННЫЙ ГОСУДАРСТВОМ представитель какого-то ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖЕ органа - как, например во время Великой Отечественной войны представитель официального органа НКО - газеты &quot;Красная Звезда&quot; - ПОДПОЛКОВНИК Симонов!
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6 час.

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