Православная инквизиция для бесов

Нина Попова

Чтобы не было паники, нужно организовать нормальную эвакуацию, а не "спасайся сам, как сможешь". Бывшеукраинцев вообще не смотрю и не читаю. А вот тем военкорам, которые в гуще событий, верю. И благодаря военкорам вовремя началась организованная эвакуация из Беловского района. А из-за успокоительной инфы погибло много мирных жителей.