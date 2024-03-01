В мэрии Челябинска избавили начальника управления архитектуры от временного статуса

В Челябинске назначили начальника управления архитектуры. Как передает корреспондент РИА «Новый День», должность начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска заняла Ольга Никитина.
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