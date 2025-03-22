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Обман избирателей: Фридрих Мерц еще не стал канцлером ФРГ, а его рейтинги уже летят вниз

Обман избирателей: Фридрих Мерц еще не стал канцлером ФРГ, а его рейтинги уже летят вниз

Свежие немецкие соцопросы фиксируют рост недовольства курсом Фридриха Мерца среди избирателей в ФРГ. Опрос проводился в рамках исследования Politbarometer по заказу общественного вещателя –  телеканала ZDF.

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