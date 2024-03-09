Ленивый пирог за 15 минут у плиты. Собираем идеальный завтрак из лаваша, колбасы и яиц

Из самых простых продуктов можно легко и быстро приготовить восхитительный завтрак. Просто возьмите лаваш, яйца, сыр и колбасу и быстро превратите их в ленивый пирог, который готовится сразу в одной сковороде.
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