Блогера Ремесло арестовали 1 месяц и 30 дней

Блогер Илья Ремесло был задержан в своей квартире в Санкт-Петербурге, после его доставили в Москву. Известного блогера Илью Ремесло арестовали по обвинению в распространении ложной информации относительно Вооружённых Сил России.
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