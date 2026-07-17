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Царьград

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Блогера Ремесло арестовали 1 месяц и 30 дней

Блогера Ремесло арестовали 1 месяц и 30 дней

Блогер Илья Ремесло был задержан в своей квартире в Санкт-Петербурге, после его доставили в Москву. Известного блогера Илью Ремесло арестовали по обвинению в распространении ложной информации относительно Вооружённых Сил России.

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