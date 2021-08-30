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30-летний техасский радиоведущий-антиваксер, боровшийся против масок, умер от ковида

30-летний техасский радиоведущий-антиваксер, боровшийся против масок, умер от ковида

О смерти мужа сообщила его вдова Джессика Уоллес, пишет местное издание San Angelo Standart Times. Калеб Уоллес был активистом-антиваксером и руководил протестами против ношения масок и других профилактических мер в своем городе в штате Техас.

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