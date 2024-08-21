Лавкрафтианский симулятор управления культом Worshippers of Cthulhu получил дату вых...

Лавкрафтианский симулятор управления культом Worshippers of Cthulhu получил дату выходаWorshippers of Cthulhu, лавкрафтианский градостроительный симулятор и симулятор управления культом от студии Crazy Goat Games, получил дату выхода на 21 октября 2024 года.
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