Продукты питания для здоровья желудка

Чтобы быть здоровым, необходимо потреблять здоровые продукты. Кроме активного образа жизни и отсутствия излишеств любого рода, здоровый рацион в значительной степени способствует нормальному функционированию организма, сохранению мышечного тонуса и поддержанию хорошего физического и психического здоровья.
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