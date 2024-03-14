Экс-супруга Павла Мамаева сообщила о возобновлении судебного спора за имущество

Бывшая жена российского спортсмена Павла Мамаева Алана поделилась с поклонниками сведениями о том, что они вновь вступили в распри по поводу недвижимости, которые затихая и разгораясь длятся почти три года.
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