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Манижа рассказала о самой обидной ситуации, связанной с «Евровидением»

Манижа рассказала о самой обидной ситуации, связанной с «Евровидением»

Певица Манижа, которая в минувший вторник прошла в финал конкурса "Евровидение" от России, рассказала журналистам о самой обидной ситуации, связанной с международным музыкальным конкурсом.

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Павел Смирнов
Умница наша, обнимаю.

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