В Татарстане в 2025 году отремонтируют две библиотеки в рамках нацпроекта

Центральная библиотека Мамадышского муниципального района и библиотека-филиал №25 Центральной библиотечной системы Казани будут отремонтированы в 2025 году в рамках федеральной программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры», которая является частью национального проекта «Семья».