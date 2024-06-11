Пожар вспыхнул ночью в административном здании в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы боролись с огнем на улице Правды Сегодня в полночь на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в административном здании на улице Правды.
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