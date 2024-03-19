Ришарлисон о работе с психологом: «Это спасло мне жизнь, а ведь я был на самом дне. Нужно обращаться за помощью – это действительно помогает»

В сентябре прошлого года нападающий «Тоттенхэма» плакал на скамейке запасных после замены в матче квалификации ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Боливии (5:1), а позже заявил, что обратится за психологической помощью.
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